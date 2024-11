Roma, incidente mortale su via Tiburtina: chi era la 21 enne Francesca Mandarino, studentessa di giurisprudenza e attivista politica

0 Condivisioni Facebook Twitter

Francesca Mandarino, 21 anni, studentessa di giurisprudenza alla Sapienza e attivista appassionata, perde la vita in un tragico incidente stradale.

Una giovane vita spezzata

La notte scorsa, un incidente su via Tiburtina a Roma ha strappato la vita a Francesca Mandarino, originaria di Mandatoriccio, in provincia di Cosenza. Studentessa di giurisprudenza presso l’università La Sapienza, Francesca era animata da un forte spirito di impegno sociale e politico. A soli 21 anni, aveva già lasciato il segno tra i suoi coetanei grazie alla sua determinazione e alla passione per la rappresentanza studentesca.

L’attivismo politico e l’impegno studentesco

Francesca si era candidata alle prossime elezioni studentesche della Sapienza, in programma dal 19 al 22 novembre, con la lista Sapienza Futura. Con entusiasmo, aveva condiviso sui social il suo programma e il suo sogno di migliorare la condizione degli studenti:

“Con grande entusiasmo e determinazione, oggi ufficializzo la mia candidatura. Ogni passo che faremo insieme sarà un passo verso il cambiamento e verso il miglioramento collettivo”, aveva scritto solo pochi giorni prima della tragedia.

La sua dedizione alla rappresentanza studentesca aveva radici profonde: già durante gli anni delle superiori, al liceo di Corigliano-Rossano, era stata eletta rappresentante d’istituto, distinguendosi per il suo impegno a favore degli interessi comuni.

Un messaggio che resta

In uno dei suoi ultimi post, Francesca aveva citato una frase simbolica:

“Scegliamo di andare sulla Luna in questo decennio non perché sia facile, ma perché è difficile; perché quell’obiettivo ci servirà a organizzare e misurare il meglio delle nostre energie e capacità”, un invito a credere nel futuro e a impegnarsi per il cambiamento, che rifletteva pienamente il suo carattere.