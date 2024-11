Incinta di sei mesi, ha un malore mentre ha il bimbo in braccio, il piccolo cade giù dal quarto piano ed è gravissimo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un tragico incidente in via Agucchi a Bologna: un bimbo di un anno e mezzo è caduto da oltre 10 metri mentre era in braccio alla madre. Ora è in coma farmacologico ma fuori pericolo.

La dinamica dell’incidente

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di giovedì 14 novembre, intorno alle 16:30. Una donna tunisina, incinta di sei mesi, si trovava affacciata alla finestra del quarto piano della sua abitazione, parlando con i vicini in strada, con il figlio di un anno e mezzo in braccio. Improvvisamente, è stata colta da un malore e il bambino è scivolato dalle sue braccia, precipitando per circa dieci metri.

Il soccorso immediato

Il bambino, incredibilmente, respirava ancora all’arrivo dei soccorsi, grazie anche al pronto intervento di un vicino che ha eseguito le prime manovre di rianimazione. Trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove è stato posto in coma farmacologico. Secondo i medici, è fuori pericolo di vita, ma restano incerti gli eventuali effetti della caduta sulla sua salute.

Le indagini in corso

La Procura di Bologna ha aperto un’indagine per lesioni gravissime, affidata al pm Anna Cecilia Maria Sessa. Al momento, non ci sono indagati e dalle prime ricostruzioni sembra trattarsi di un tragico incidente. I vicini, testimoni dell’accaduto, hanno confermato che la madre era intenta a parlare con loro quando è stata colta dal malore.

Un miracolo sfiorato

Secondo quanto emerso, il bambino non avrebbe battuto la testa sull’asfalto durante la caduta, circostanza che ha probabilmente evitato conseguenze peggiori. L’intervento tempestivo dei soccorritori e il supporto dei vicini sono stati cruciali per la sua sopravvivenza.