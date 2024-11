Addio a Luca Ferrero, il veterinario dei VIP, morto in un incidente, al funerale tutti con un cagnolinoamato da uomini e animali

0 Condivisioni Facebook Twitter

La città di Torino piange la scomparsa di Luca Ferrero, stimato veterinario e appassionato ciclista, morto dopo sei giorni di agonia a seguito di un tragico incidente in bicicletta.

L’incidente fatale

Il dramma si è consumato il 6 novembre sulla strada di Pecetto, dove Ferrero, 54 anni, stava percorrendo un tratto in discesa durante un allenamento. Per cause ancora poco chiare, ha perso il controllo della bicicletta e ha battuto violentemente la testa sull’asfalto. Nonostante indossasse il casco, le lesioni riportate si sono rivelate gravissime. Trasportato d’urgenza in ospedale, Ferrero ha lottato per sei giorni ma si è spento nella notte del 12 novembre.

Le indagini degli inquirenti non hanno ancora chiarito le dinamiche esatte dell’incidente, ma si sospetta che un sorpasso azzardato da parte di un veicolo possa aver contribuito alla perdita di controllo.

I funerali e l’ultimo saluto

I funerali si sono svolti il 15 novembre nella chiesa della Grande Madre, alla presenza di centinaia di persone, tra cui familiari, amici e colleghi. Oltre agli esseri umani, erano presenti anche molti degli “pazienti” di Ferrero: cani e altri animali domestici che si sono uniti al saluto finale. Alcuni cani, visibilmente emozionati, si avvicinavano alla bara, come se cercassero di salutare per l’ultima volta il loro amato veterinario.

Un sogno diventato realtà

Fin da bambino, Ferrero sognava di diventare veterinario, una passione che lo ha spinto a dedicare la sua vita alla cura degli animali. La sua clinica in via Mazzini era un punto di riferimento per i torinesi, inclusi molti personaggi noti della città. I proprietari degli animali ricordano Ferrero come un medico empatico e un uomo che trattava ogni paziente “come un figlio”.

Una vita tra animali e ciclismo

Oltre alla dedizione per il suo lavoro, Ferrero nutriva una grande passione per il ciclismo. Partecipava regolarmente a gare e maratone, ottenendo ottimi risultati. L’ultima competizione a cui aveva preso parte era stata la maratona di Torino del maggio 2024, dove aveva dimostrato ancora una volta la sua forza e determinazione.