Addio all’orologio della Banca Popolare di Bari di corso Cavour, simbolo di Bari dal 1972

Dopo oltre mezzo secolo, l’orologio della Banca Popolare di Bari viene rimosso per lasciare spazio a una nuova insegna della Banca del Mezzogiorno.

Smontato l’orologio storico di Bari

Dopo 52 anni, Bari saluta uno dei suoi simboli urbani più riconoscibili: l’orologio della Banca Popolare di Bari. Collocato sull’edificio che domina corso Cavour dal 1972, l’orologio era divenuto un punto di riferimento per residenti e turisti, utile non solo per l’orario, ma anche per conoscere la temperatura.

Questa settimana, le strade circostanti sono state transennate per consentire lo smontaggio della storica insegna, attirando l’attenzione di numerosi passanti. Molti hanno immortalato il momento con i cellulari, consapevoli di assistere alla fine di un’epoca per il cuore del centro cittadino.

La sostituzione con la nuova insegna

La rimozione dell’orologio e dell’insegna della Banca Popolare di Bari è stata decisa dalla Banca del Mezzogiorno, subentrata nella gestione dell’edificio. Al suo posto verrà installata una nuova insegna riportante il nome del nuovo istituto bancario, ma senza l’iconico orologio.

La decisione segna un cambiamento significativo per la città. Per oltre cinque decenni, l’orologio era un punto di riferimento per chiunque transitasse lungo corso Cavour, rappresentando una presenza costante nel panorama urbano di Bari.