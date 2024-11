Mike Tyson, svela cosa è successo prima dell’incontro con Jake Paul

0 Condivisioni Facebook Twitter

Nonostante la sconfitta contro Jake Paul, Mike Tyson racconta sui social la sua ultima notte sul ring, tra sfide personali e un pubblico da record.

Un’ultima battaglia davanti a 80.000 spettatori

All’AT&T Stadium di Arlington, casa dei Dallas Cowboys, il 58enne Mike Tyson ha affrontato Jake Paul in un incontro seguito da 80.000 spettatori e numerose superstar internazionali. Otto round intensi che, nonostante una netta superiorità dell’avversario nei round finali, hanno regalato al pubblico un’ultima grande apparizione di Iron Mike sul ring.

Nei primi due round Tyson ha mostrato ancora una volta il suo leggendario talento, ma la sua condizione fisica non gli ha permesso di mantenere lo stesso ritmo per tutta la durata del match. Sul suo account ufficiale, Tyson ha condiviso le emozioni e i pensieri legati a questa esperienza.

Il messaggio di Mike Tyson sui social

“Questa è una di quelle situazioni in cui hai perso ma hai comunque vinto. Sono grato per la scorsa notte”, ha scritto Tyson sul suo profilo X (ex Twitter). Ha poi svelato le difficoltà vissute nei mesi precedenti: “Sono quasi morto a giugno. Ho fatto 8 trasfusioni di sangue, perso metà del mio sangue e 11 chili in ospedale. Ho dovuto lottare per tornare in salute e combattere, quindi ho vinto”.

Il campione ha aggiunto che uno dei momenti più significativi della serata è stato condividere l’esperienza con la sua famiglia: “Vedere i miei figli vedermi affrontare e finire 8 round con un combattente di talento che ha la metà dei miei anni davanti a uno stadio gremito è un’esperienza che nessun uomo ha diritto di pretendere”. Tyson ha concluso il suo messaggio con un semplice, ma potente, “Grazie”.

Il rispetto reciproco con Jake Paul

Jake Paul, a sua volta, ha mostrato grande rispetto per il leggendario pugile. Dopo un inizio energico di Tyson, Paul ha percepito le sue difficoltà fisiche e ha scelto di non infierire, conducendo l’incontro alla naturale conclusione.

Per Tyson, questa sfida non è stata solo un confronto sul ring, ma anche un momento di riscatto personale. Dopo mesi di sofferenze fisiche, la passione per il pugilato lo ha spinto a tornare a combattere e a regalare ai fan una serata indimenticabile.