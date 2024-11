Gesto eroico di un 13enne, salva le tre sorelle, il padre invalido e la madre da un pauroso incendio

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un giovane eroe di Polcenigo ha salvato le sue tre sorelle, il padre invalido e la madre da un incendio scoppiato nella loro abitazione.

Eroico salvataggio a Polcenigo

Un ragazzino di 13 anni è diventato il protagonista di un gesto straordinario nel pomeriggio di venerdì 15 novembre a Polcenigo, quando un incendio ha devastato la sua abitazione. Il giovane ha tratto in salvo le sue tre sorelle, di 5 e 9 anni, e il padre invalido, mettendo in sicurezza l’intera famiglia prima dell’arrivo dei soccorsi.

A dare l’allarme è stata la madre del 13enne, che aveva inalato fumi di combustione durante il tentativo di mettere in salvo i suoi cari. I vigili del fuoco di Pordenone, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato la famiglia già fuori pericolo grazie all’azione tempestiva del giovane.

Intervento dei soccorritori e condizioni della famiglia

La madre, affidata alle cure del personale sanitario, è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti. Fortunatamente, nessun altro membro della famiglia ha riportato gravi conseguenze fisiche.

L’incendio, scoppiato nella cucina per cause ancora in fase di accertamento, ha reso l’appartamento temporaneamente inagibile. I vigili del fuoco, oltre a spegnere le fiamme, hanno bonificato l’area e verificato l’assenza di residui di gas combustibili nello stabile per garantire la sicurezza dei residenti.

Supporto del Comune e accoglienza temporanea

Il Comune di Polcenigo si è attivato immediatamente per fornire assistenza alla famiglia, composta da quattro minorenni. In attesa di ripristinare l’abitabilità dell’appartamento, i familiari sono stati accolti temporaneamente presso l’abitazione di un parente.

L’intervento dei soccorsi, avviato poco dopo l’allarme, si è concluso intorno alle 17.30. Nel frattempo, le autorità stanno proseguendo le indagini per determinare con precisione le cause del rogo che ha distrutto l’appartamento.