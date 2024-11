Scontro tra due auto, perde la vita giovane mamma di 31 anni, lascia una bimba di 9 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Angela Salusest, giovane madre di Cittaducale, perde la vita dopo un tragico incidente stradale alle porte di Rieti. Feriti gli altri coinvolti.

L’incidente e i soccorsi

Un violento scontro tra due auto si è verificato nel pomeriggio di venerdì 15 novembre lungo la strada Salto-Cicolana, nei pressi di Rieti. Nell’incidente, Angela Salusest, 31 anni, è rimasta gravemente ferita. Soccorsa sul posto, è stata trasportata d’urgenza prima all’ospedale De Lellis di Rieti e successivamente, in elicottero, al Policlinico Gemelli di Roma. Nonostante gli sforzi dei medici, la giovane donna è deceduta a causa delle gravi ferite riportate.

Angela Salusest, originaria di Cittaducale, lascia una figlia di 9 anni. Viaggiava in auto con un uomo di 33 anni, rimasto ferito ma non in pericolo di vita. Anche l’altro conducente coinvolto è stato soccorso e trasportato in ospedale con ferite lievi.

Le indagini della Polizia Stradale

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi per stabilire la dinamica e le eventuali responsabilità. La collisione ha avuto conseguenze devastanti, causando la chiusura temporanea della strada per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Una tragica giornata sulle strade laziali

Il decesso di Angela Salusest al Gemelli arriva poche ore dopo un altro tragico incidente avvenuto su via Tiburtina a Roma, dove la 21enne Francesca Mandarino ha perso la vita. La giovane, di origini calabresi, viaggiava con alcuni amici quando l’auto su cui si trovava è uscita di strada dopo uno scontro con un altro veicolo.