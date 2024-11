Mistero in Puglia, uomo scompare nel nulla, viene trovato privo di vita in mare

0 Condivisioni Facebook Twitter

Antonio Fantastico, 76 anni, affetto da patologia neurodegenerativa, è stato ritrovato senza vita nelle acque di Torre Lapillo dopo essere scomparso da Salice Salentino.

La scomparsa e le ricerche

Nel pomeriggio di ieri, Antonio Fantastico, 76 anni, residente a Salice Salentino, è stato dichiarato scomparso dalla sua famiglia. L’anziano, affetto da una patologia neurodegenerativa, si era allontanato senza lasciare tracce, suscitando immediata preoccupazione tra i familiari che hanno prontamente allertato le autorità.

Il ritrovamento del corpo

Le ricerche, condotte dai Carabinieri, si sono concentrate nelle zone limitrofe e lungo la costa. Nella notte, il corpo senza vita di Antonio Fantastico è stato rinvenuto nelle acque di Torre Lapillo, nei pressi dello stabilimento Stella Maris. Le circostanze del decesso sono ancora in fase di accertamento.

Indagini in corso

La salma è stata trasferita all’ospedale Vito Fazzi di Lecce per l’autopsia, al fine di determinare le cause esatte della morte. Le autorità stanno indagando per ricostruire gli eventi che hanno portato alla tragica scomparsa dell’anziano.