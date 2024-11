Perde il controllo con la moto e si schianta contro un muretto, morto un 18enne, grave una 17enne

0 Condivisioni Facebook Twitter

Schianto in moto sulla statale 145 Sorrentina: un giovane di Castellammare di Stabia perde la vita, l’amica è in gravi condizioni. Indagini in corso.

L’incidente nella notte

Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte lungo la strada statale 145 Sorrentina, in località Bikini, a Vico Equense. Un 18enne di Castellammare di Stabia, alla guida di una moto, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un muretto. Per il giovane non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

La passeggera, una 17enne, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare di Ponticelli. Le sue condizioni sono gravi e la ragazza resta in pericolo di vita.

Le prime ipotesi sulla dinamica

I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente. Non risultano coinvolti altri veicoli. Le prime ricostruzioni suggeriscono che l’incidente potrebbe essere stato causato da un’improvvisa perdita di controllo del mezzo, forse per l’alta velocità o per un possibile dissesto del manto stradale.