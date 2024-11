Jannik Sinner ALIENO, trionfa alle Atp Finals di Torino: battuto Taylor Fritz 6-4, 6-4

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’azzurro domina anche l’ultimo appuntamento della stagione e conferma il suo status di numero uno al mondo con una prestazione straordinaria.

Una finale senza storia

Jannik Sinner chiude un 2024 da sogno vincendo le Atp Finals di Torino, superando lo statunitense Taylor Fritz con un doppio 6-4. Il match, giocato davanti a un pubblico italiano caloroso, ha visto l’altoatesino imporsi con un livello di tennis eccezionale, confermando il suo stato di forma straordinario.

Fritz ha offerto una resistenza tenace, ma non è riuscito a contrastare la solidità e la potenza del numero uno al mondo. Il confronto ha regalato spettacolo, con entrambi i giocatori protagonisti di scambi di altissimo livello. Tuttavia, il talento e la precisione di Sinner hanno avuto la meglio, chiudendo il match in due set senza lasciare margini all’avversario.

L’entusiasmo del pubblico e il dominio dell’azzurro

La folla del Pala Alpitour ha sostenuto Sinner in ogni punto, esplodendo in ovazioni per i suoi colpi spettacolari. L’azzurro ha risposto con giocate di classe, dimostrando ancora una volta di meritare il titolo di numero uno al mondo.

Fritz, nonostante la sconfitta, ha lottato con determinazione, guadagnandosi l’onore delle armi. L’americano ha dimostrato grande carattere contro un avversario che si è confermato ingiocabile in questa stagione.

Ora testa alla Coppa Davis

Con la vittoria a Torino, Sinner chiude una stagione indimenticabile e si prepara ora a guidare l’Italia nella Coppa Davis a Malaga, dove la squadra azzurra proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Un trionfo che conferma Jannik Sinner come uno dei protagonisti assoluti del tennis mondiale e che promette di aprire nuovi capitoli gloriosi nella sua carriera.