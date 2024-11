Incidente mortale a Roma, chi era Amar Kudin, il poliziotto 32enne che ha perso la vita

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il poliziotto 32enne, noto anche come atleta di rugby, ha perso la vita nell’incidente che ha coinvolto due volanti della Polizia a Torrevecchia, Roma.

Un tragico incidente a Roma

Amar Kudin, poliziotto di 32 anni, ha perso la vita questa mattina, lunedì 18 novembre, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due volanti della Polizia di Stato a Torrevecchia, nel quartiere romano. Kudin, originario di Makarska, in Croazia, e cresciuto a Treviso, prestava servizio al commissariato Primavalle. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni, Kudin si trovava a bordo di una delle vetture in servizio, che si stava recando per sedare una rissa. Durante il tragico impatto, il poliziotto ha subito gravi ferite che ne hanno causato la morte sul colpo.

L’incidente si è verificato intorno alle 5 del mattino, all’incrocio tra via dell’Acquedotto del Peschiera e via dei Monfortani. L’ipotesi è che una delle volanti, che stava trasportando una persona in arresto, si sia scontrata con l’altra, che interveniva sul luogo di una rissa. Oltre alla morte di Amar Kudin, altre tre persone sono rimaste ferite, tra cui due agenti di polizia, che sono stati trasportati in ospedale.

Una carriera da atleta e poliziotto

Kudin, oltre ad essere un agente delle Fiamme Oro, squadra di rugby della Polizia di Stato, era anche un ex atleta di Benetton Rugby e aveva militato in diverse squadre del panorama rugbistico italiano, come Rugby Paese e Marchiol Mogliano. Aveva recentemente firmato con il Rugby Civitavecchia per la stagione 2024/2025 in Serie A, come annunciato dalla società. Il club ha espresso il proprio dolore per la sua morte, ricordandolo come un giocatore di grande esperienza e personalità, tanto dentro che fuori dal campo.

Il presidente della Federugby, Andrea Duodo, ha annunciato un minuto di silenzio in sua memoria, che verrà osservato su tutti i campi d’Italia. Anche i colleghi e le autorità hanno mostrato grande cordoglio per la tragica scomparsa del giovane poliziotto, tra cui il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia di Kudin e ai colleghi feriti.

Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente sono ancora in corso, con il supporto degli agenti del XIV Gruppo Monte Mario, che stanno eseguendo i rilievi e indagando sulle cause del sinistro.