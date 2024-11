Rita Dalla Chiesa al veleno contro la giuria di Ballando: “Siete dei violenti, non vi dovete permettere”

0 Condivisioni Facebook Twitter

La deputata di Forza Italia si scaglia contro la giuria di Ballando, accusandola di comportamenti manipolatori e violenti e di non rispettare la privacy delle famiglie.

La polemica su Ballando con le stelle

Durante una delle ultime puntate di Ballando con le stelle, il programma di Rai 1, la deputata Rita Dalla Chiesa ha espresso un duro giudizio nei confronti della giuria, criticando aspramente il comportamento di alcuni giurati. La puntata in questione era stata particolarmente emozionante, con i concorrenti che dedicavano le loro esibizioni a persone speciali della loro vita. Un momento particolarmente toccante è stato quello di Sonia Bruganelli, che ha ballato per suo figlio Davide, affrontando una fase difficile della sua vita.

La dedica della Bruganelli ha suscitato una grande emozione nel pubblico, con Davide che ha risposto sui social con una foto accompagnata da un testo della canzone Supereroi di Mr. Rain, che recita: “Siamo angeli con un’ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l’uno accanto all’altro”. Nonostante la bellezza del momento, Rita Dalla Chiesa ha criticato le dure parole della giuria, accusandola di attaccare ingiustamente la Bruganelli, specialmente riguardo alla sua vita familiare.

Le dure parole di Rita Dalla Chiesa

Nel suo commento sui social, Rita Dalla Chiesa ha dichiarato: “Quanta cattiveria, quanto acidume, quanto poco sapete della vita e dei dolori di questa donna”. Ha inoltre puntato il dito contro i giurati del programma, accusandoli di non rispettare i confini della privacy delle persone. “Non azzardatevi a toccare figli e famiglie nei vostri commenti. Nessuno viene a giudicare quello che succede in casa vostra. Soprattutto nessuno va a mettere il naso in casa Lucarelli“, ha scritto, alludendo alla giurata Selvaggia Lucarelli, che durante la puntata non aveva commentato l’esibizione di Sonia Bruganelli. La Dalla Chiesa ha definito la giuria come “manipolatrice e inutilmente violenta”, sostenendo che ogni parola espressa fosse come “una pietra”.

Queste dichiarazioni, però, non sono passate inosservate. Rita Dalla Chiesa ha voluto sottolineare che, pur riconoscendo l’alto livello del cast di quest’edizione, il comportamento della giuria era inaccettabile, soprattutto nei confronti di chi aveva deciso di condividere momenti intimi e difficili della propria vita.