Sonia Bruganelli valuta l’addio a Ballando con le stelle: “Sono demotivata, mai una carezza per me”

L’imprenditrice e concorrente del noto show di Rai1 riflette sul suo percorso, evidenziando stanchezza e delusione per le dinamiche lontane dal ballo.

Sonia Bruganelli in crisi: “Il livello di stanchezza è alto”

Sonia Bruganelli, in coppia con Carlo Aloia nel programma di Milly Carlucci, sta attraversando un momento di riflessione sul suo futuro a Ballando con le stelle. Dopo essere finita nuovamente allo spareggio, ha condiviso le sue perplessità attraverso una diretta su Instagram, ammettendo di sentirsi fisicamente provata e mentalmente demotivata.

“Vorrei mettercela tutta, ma il mio corpo inizia a darmi problemi,” ha dichiarato Bruganelli. “La leggerezza con cui affrontavo le prove è svanita. L’idea di abbandonare lo show è sempre più presente, perché ogni settimana è una lotta difficile da sostenere. Non mi aspettavo che il livello fosse così alto, ma ora mi trovo a dover gestire un percorso che sta pesando troppo.”

La concorrente ha anche spiegato come le dinamiche dello show, spesso concentrate su aspetti lontani dal ballo, abbiano contribuito alla sua perdita di entusiasmo. “Si parla di tutto, tranne che di ballo. Capisco che l’attenzione su di me è legata ad altro, non alla danza, e questo mi ha tolto la motivazione.”

“Mai una carezza per me”, il disappunto della Bruganelli

Oltre alla fatica fisica, Sonia Bruganelli ha espresso delusione per la mancanza di riconoscimenti: “Mi sembra che i miei sforzi non siano mai apprezzati. Agli altri concorrenti vengono premiate le fatiche, a me no.”

La concorrente ha poi confidato di sentirsi lontana dallo spirito originario del programma. “Con questa esperienza ho capito di non amare il ballo. Mi invitano ovunque, ma per parlare di altro, non delle mie performance. Allora mi chiedo: che senso ha sforzarmi così tanto?”

Nonostante i dubbi, Bruganelli non ha ancora preso una decisione definitiva sul ritiro: “Non ho la forza di ritirarmi ora, ma ci penserò nei prossimi giorni.” Ha poi concluso chiedendo il sostegno del suo pubblico: “Ho bisogno di forza per affrontare il prossimo spareggio.”