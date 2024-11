Chiara Balistreri, arrestato Gabriel l’ex fidanzato e la ragazza tira un sospiro di sollievo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Fermato in Romania Gabriel Costantin, ex compagno di Chiara Balistreri, accusato di violenze e già evaso due volte dai domiciliari. Ora si attende l’estradizione.

Arresto in Romania dopo anni di fuga

È stato arrestato in Romania Gabriel Costantin, l’ex fidanzato di Chiara Balistreri, 20enne che aveva denunciato anni di violenze subite dall’uomo. Il giovane si trovava nell’abitazione della nonna, lo stesso luogo in cui si era rifugiato dopo la prima fuga dai domiciliari. L’arresto è avvenuto grazie alla cooperazione tra le autorità italiane e quelle rumene.

Costantin, accusato di lesioni e maltrattamenti, era stato sottoposto agli arresti domiciliari nel 2022 a seguito di una violenta aggressione avvenuta a Bologna. Nonostante la gravità dei fatti e il rischio di recidiva, il giudice non aveva disposto la detenzione in carcere. Poco dopo, l’uomo era riuscito a fuggire, scatenando l’allarme per la sicurezza della sua ex compagna.

Dopo il fermo in Romania, è stata avviata la procedura di estradizione per trasferire Costantin in Italia. Attualmente, il giovane rimane in custodia presso un carcere locale.

L’appello virale di Chiara e le denunce

Prima dell’arresto, Chiara Balistreri aveva utilizzato i social per denunciare la sua situazione. In un video diffuso su TikTok, aveva raccontato il suo timore per la vita e il rischio di diventare “l’ennesimo caso di femminicidio”. “Mi registro da viva – aveva dichiarato – prima che accada qualcosa di irreparabile”.

Il video aveva rapidamente attirato l’attenzione degli utenti e dei media, spingendo le autorità a intensificare le ricerche di Costantin, evaso per la seconda volta dai domiciliari dopo anni di latitanza all’estero.

L’arresto rappresenta un primo passo verso la giustizia per la giovane, che in passato aveva denunciato cinque anni di abusi fisici e psicologici. Balistreri ha espresso il suo sollievo sui social, promettendo di condividere ulteriori dettagli sulla vicenda in un video successivo.

Chiara Balistreri, residente a Bologna, aveva già raccontato le sue sofferenze in diverse occasioni, sottolineando come le misure cautelari non fossero sufficienti a garantire la sua sicurezza. Le sue parole avevano sollevato il dibattito pubblico sull’efficacia delle decisioni giudiziarie in casi di violenza domestica.