La Talpa: scintille tra Veronica Peparini e Lucilla Agosti, l’ironia di Marina La Rosa, “La gatta morto sono solo io”

Nella puntata di lunedì 18 novembre 2024, il reality “La Talpa” vede un acceso confronto tra Veronica Peparini e Lucilla Agosti.

La sfuriata di Veronica Peparini dopo l’asta immunità

Durante la puntata, il reality di Canale 5, condotto da Diletta Leotta, ha mostrato le tensioni esplose dopo l’asta immunità della scorsa puntata. Il gesto di Orian, che ha offerto 11.000 euro per salvarsi dal test finale, rompendo il patto del gruppo di non partecipare all’asta, ha generato forti dissapori, in particolare con Veronica Peparini.

Nella villa delle spie, Veronica ha espresso tutto il suo malcontento, culminando con un acceso confronto: “Ma quale gruppo? Non c’è nessun gruppo qua!”. Andreas Muller ha cercato di spiegare il comportamento della coreografa, descrivendola come “una persona molto dritta che dice quello che pensa”.

Lo scontro in piscina tra Peparini e Agosti

Il giorno seguente, le tensioni tra Peparini e Lucilla Agosti sono esplose in piscina. Veronica ha accusato Lucilla di un atteggiamento ambiguo, insinuando che il suo comportamento fosse manipolatorio: “Mi dà fastidio che questo giochetto lo fai con me e non con Gilles, perché hai paura”. Lucilla ha replicato: “Io ho molta più paura di te che di Gilles”. Il battibecco si è intensificato, con Peparini che ha definito Lucilla “matta” e accusandola di fare la vittima: “Mi dà fastidio questo fatto che Lucilla fa sempre la vittima, pure adesso le lacrime…”.

Lucilla, visibilmente colpita, ha raccontato di essersi sentita definire “gatta morta”, un’accusa che ha ulteriormente alimentato il dibattito.

L’intervento ironico di Marina La Rosa

Nel mezzo del caos, Marina La Rosa ha sdrammatizzato la situazione intervenendo con ironia: “Scusate, intervengo perché mi sono sentita chiamata in causa: gatta morta qui dentro sono solo io”. Una battuta che ha richiamato il soprannome ricevuto ai tempi del suo percorso al Grande Fratello.

La lista della fiducia

In chiusura, i concorrenti hanno partecipato a un sondaggio segreto sulla fiducia. Il meno sospettato è risultato essere Alessandro Egger, mentre la più sospettata è Orian, che ha commentato enigmaticamente: “Io parlo poco, ma vedo tutto”.