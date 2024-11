Antonio Cassano racconta la cena da Salt Bae: “880 euro, non ci rivedremo mai più!”

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’ex calciatore Antonio Cassano torna a far parlare di sé con un racconto esilarante sulla sua esperienza in un ristorante di Salt Bae.

La cena da Salt Bae: “220 euro a testa per 4 piatti”

Nel suo nuovo programma Viva El Futbol, insieme a Lele Adani e Nicola Ventola, Antonio Cassano ha raccontato l’episodio di una cena durante una vacanza in Grecia. L’ex attaccante barese si trovava con la moglie Carolina Marcialis e i figli Christopher e Lionel in uno dei celebri ristoranti di Salt Bae, alias Nusret Gökçe, lo chef turco famoso per il suo stile teatrale nel servire carne.

“Abbiamo preso 4 antipasti di carne e una carne grande per 4 da dividere,” spiega Cassano. La sorpresa è arrivata al momento del conto: “È arrivato il conto da 880 euro. Chiamo il cameriere e gli dico: ‘Amico, mi sa che hai sbagliato’, e lui: ‘No, il conto è quello’. 220 euro a testa!”

L’addio ironico al ristorante

Nonostante l’episodio abbia lasciato Cassano sbalordito, non ha perso il suo spirito ironico. “Quello poi mi fa, in inglese: ‘Come vi siete trovati?’, e io: ‘Benissimo, ci rivedremo mai più!’”. La battuta ha scatenato le risate in studio di Adani e Ventola, mentre Cassano ha concluso il racconto con il suo solito stile diretto.

Cassano tra polemiche e aneddoti

Dopo aver lasciato il mondo del calcio giocato, Antonio Cassano continua a far parlare di sé con le sue dichiarazioni senza filtri. Da critiche su allenatori e giocatori a episodi di vita quotidiana, l’ex fantasista rimane una figura che divide e intrattiene, portando avanti lo stile irriverente che ha caratterizzato la sua carriera.