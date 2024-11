Salvini avverte: “Se sarà sciopero selvaggio, intervengo io”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini promette un intervento deciso contro eventuali scioperi selvaggi, in vista della mobilitazione generale del 29 novembre.

L’avvertimento del ministro

Il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini ha lanciato un chiaro messaggio in merito allo sciopero generale previsto per il 29 novembre. Parlando delle possibili conseguenze di una mobilitazione senza il rispetto delle fasce di garanzia, Salvini ha dichiarato:

“Se tornerà lo sciopero selvaggio, come è stato l’ultima volta, senza le fasce di garanzia e che rovinano la giornata a milioni di italiane e italiani, interverrò direttamente come la legge mi permette di fare”.

Esclusione delle ferrovie: un passo avanti

Nel suo intervento, Salvini ha riconosciuto come un segnale positivo l’esclusione del settore ferroviario dalla mobilitazione, un elemento che potrebbe ridurre l’impatto sulle persone in viaggio. “Hanno escluso il settore delle ferrovie ed è già un passo in avanti”, ha aggiunto il ministro.

Preoccupazione per i cittadini

Le parole di Salvini sottolineano la preoccupazione per l’impatto che uno sciopero generale potrebbe avere sulla vita quotidiana di milioni di italiani. La questione delle fasce di garanzia resta centrale per evitare che i disagi diventino insostenibili, soprattutto per lavoratori e studenti che dipendono dai trasporti pubblici.