Giovane mamma carica il primo bambino in macchina ma si dimentica per strada il neonato nel passeggino, lo salva uno spazzino 52enne

Un neonato è stato ritrovato solo in un passeggino abbandonato su un marciapiede di Peschiera Borromeo. Ad accudirlo, il 52enne Simone Riva.

Passeggino in strada, il gesto di Simone Riva

Intorno alle 18 di lunedì 19 novembre, un passeggino con un neonato è stato avvistato in via Martin Luther King, a Peschiera Borromeo. Il bambino, avvolto in una coperta, si trovava da solo in mezzo alla strada. Ad accorgersi della situazione è stato Simone Riva, un operaio ed ecologista noto per il suo impegno nella pulizia ambientale.

“Il passeggino era in bilico, stava per rovesciarsi. Non ci ho pensato due volte: ho mollato tutto, gli ho sistemato il ciuccio e l’ho coperto con la mia maglia a maniche lunghe”, ha raccontato Riva. Inizialmente, ha cercato la madre nei paraggi, avvertendo anche un conoscente. Quando non l’ha trovata, ha chiamato il 112. Tuttavia, poco dopo, la donna è arrivata sul posto visibilmente scossa.

Una madre sopraffatta dalla stanchezza

La madre del piccolo, alla guida di un SUV con un altro figlio a bordo, ha spiegato di essersi distratta e di aver dimenticato di caricare il passeggino in macchina. Sotto pressione per la frenesia della giornata, si è accorta dell’errore solo più tardi, tornando rapidamente indietro.

“Può capitare a chiunque, con il ritmo frenetico della vita quotidiana”, ha commentato Riva, che ha ribadito di non voler giudicare. I carabinieri sono intervenuti sul posto per verificare l’accaduto e stabilire eventuali misure di sicurezza per il bambino.

Le dichiarazioni dello spazzino

Secondo Riva, ciò che ha colpito maggiormente è stata l’indifferenza delle persone. “Faceva freddo, il passeggino era in una situazione precaria, e nessuno si è fermato. Non voglio pensare a cosa sarebbe potuto succedere”.

Le autorità stanno ora valutando la situazione per comprendere le circostanze e assicurarsi che i bambini coinvolti siano tutelati adeguatamente.