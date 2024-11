Botta e risposta sui social tra Francesca Fagnani e un utente: il sarcasmo della conduttrice conquista tutti

0 Condivisioni Facebook Twitter

Francesca Fagnani risponde con ironia a una critica su X per un’intervista a Riccardo Scamarcio, e il botta e risposta conquista il web.

La polemica su Belve: il commento di Dj Aniceto

La puntata di Belve andata in onda il 19 novembre su Rai2 ha generato una vivace discussione sui social, in particolare su X. Tra gli ospiti intervistati da Francesca Fagnani c’erano Mara Venier, Riccardo Scamarcio e Flavia Vento. Una delle domande rivolte a Scamarcio ha scatenato reazioni contrastanti. Fagnani ha chiesto: “Lei ha capito di avere l’attitudine all’arte perché voleva farsi le canne in centro storico invece che nei vicoletti?”. L’attore ha risposto con una risata, confermando tra il serio e il faceto.

Questa battuta non è passata inosservata. Tra i commenti critici spicca quello di Dj Aniceto, noto per il suo impegno antidroga, che ha scritto: “Carissima Francesca Fagnani non ti smentisci mai. Scandalosa la pubblicità alle canne che hai fatto in Rai a #Belve dentro di te c’è Satana. Pentiti, redimiti!”.

La replica di Francesca Fagnani e l’ironia che conquista X

La risposta della conduttrice non si è fatta attendere e, con il suo solito tono ironico, ha replicato: “E non hai visto ancora l’intervista a Flavia Vento, amico mio”. La conversazione non si è fermata qui. Dj Aniceto ha rincarato la dose definendo Fagnani “satanica” e accusandola di aver reso la Rai complice di un messaggio immorale: “La madonnina ti guarda e piange”. Fagnani, con un ulteriore intervento sarcastico, ha chiuso la discussione: “Chiedo scusa”.

Le risposte della giornalista, come spesso accade con i suoi interventi pungenti, sono diventate virali e hanno generato un ampio dibattito online.

Flavia Vento e le dichiarazioni sopra le righe

Tra gli ospiti della serata, anche Flavia Vento ha catturato l’attenzione con un’intervista dai toni surreali. L’ex showgirl ha parlato di alieni, Scientology, apparizioni mariane, reincarnazione e persino di una poesia dettata da Giacomo Leopardi, con cui sostiene di aver avuto una connessione. Dichiarazioni che hanno fatto sorridere il pubblico e aggiunto ulteriore vivacità al programma.