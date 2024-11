Scontro frontale tra due auto, muore bimbo di 8 anni, gravissimi nonna e fratellino di 4 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Grave incidente stradale a Oleggio Castello, in provincia di Novara: un bambino di 8 anni è morto, feriti il fratellino e la nonna.

Lo schianto mortale

Un terribile incidente stradale ha scosso oggi pomeriggio il comune di Oleggio Castello, in provincia di Novara. Un bambino di 8 anni ha perso la vita dopo che l’auto su cui viaggiava con il fratellino di 4 anni e la nonna si è scontrata frontalmente con un’altra vettura nei pressi del cimitero cittadino. L’impatto, descritto come violentissimo, ha accartocciato la vettura, intrappolando i tre passeggeri tra le lamiere.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberare i due bambini e la donna. Nonostante l’immediato arrivo del personale del 118, per il bambino di 8 anni non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno dovuto dichiararne il decesso.

Il fratellino minore, di soli 4 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Novara, dove versa in condizioni gravissime. La nonna, invece, è stata ricoverata all’ospedale di Borgomanero: le sue ferite sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini sulla dinamica

Feriti in modo lieve i due occupanti dell’altra vettura coinvolta nell’incidente. Sul luogo del sinistro sono intervenute anche le forze dell’ordine, che stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dello scontro frontale. Restano ancora ignote le cause che hanno portato al drammatico schianto.