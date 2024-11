Stefano De Martino sorprende il pubblico ad Affari Tuoi con un gesto inaspettato che non piace

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il conduttore ha lanciato un pacco fuori dallo studio, in segno di sgomento per la partita sfortunata del concorrente Robertino.

Una serata difficile per i concorrenti di Affari Tuoi

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda il 21 novembre, il concorrente Robertino, un camionista toscano, ha vissuto una partita sfortunata accompagnato dalla moglie Stefania. I due, sposati da oltre vent’anni e genitori di un figlio, hanno visto le loro speranze svanire già dal secondo pacco, che ha escluso la possibilità di puntare al premio massimo di 300mila euro.

Uno dopo l’altro, i pacchi svelati hanno fatto sfumare cifre elevate, come 100mila e 200mila euro. La regia dello show ha ironizzato sulla situazione, inserendo la celebre canzone di Claudio Baglioni “Io me ne andrei”. Il “Dottore”, in una delle sue tipiche provocazioni, ha offerto un cambio e otto lanci come unica proposta. Il conduttore Stefano De Martino, visibilmente colpito dalla serie di sfortune, ha commentato: “Abbiamo stabilito un record nella storia di Affari Tuoi”.

Il gesto di Stefano De Martino e l’epilogo della serata

L’episodio più sorprendente della serata è avvenuto quando De Martino, travolto dallo sgomento, ha afferrato il pacco numero 13 appena chiamato e, con un gesto plateale, lo ha lanciato fuori dallo studio. Il pacco conteneva 30mila euro, l’ultima cifra significativa rimasta in gioco. Il conduttore ha così dato forma a un atto simbolico, quasi a esprimere la frustrazione condivisa dai concorrenti e dagli spettatori.

Nonostante l’ironia e la solidarietà mostrata durante lo show, la coppia è tornata a casa senza alcun premio, rendendo questa puntata una delle più memorabili di questa edizione. Il gesto di Stefano De Martino rimarrà uno degli episodi più inusuali nella storia del programma di Rai1.