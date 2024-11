La Talpa chiude in anticipo: il 25 novembre l’ultima puntata, gli autori: “Non siamo stati noi a volere Diletta Leotta”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Mediaset ha deciso: l’edizione 2024 del reality La Talpa, condotto da Diletta Leotta, si concluderà prima del previsto con una serata speciale.

Mediaset accorpa le ultime puntate: finale il 25 novembre

Dopo sedici anni di assenza, La Talpa era tornato su Canale 5 con grandi aspettative. Tuttavia, la risposta del pubblico è stata inferiore alle attese. Mediaset ha confermato che le ultime tre puntate già registrate – la quarta, la quinta e la sesta – saranno accorpate in una serata unica. La puntata finale andrà in onda lunedì 25 novembre su Canale 5.

La decisione è stata presa per rispondere a un calo degli ascolti che, con la terza puntata, ha toccato il 10,6% di share. Questo risultato, ben al di sotto degli standard della rete, ha portato a una drastica revisione del programma.

Le dichiarazioni sull’insuccesso

L’autore storico del programma, Marco Salvati, ha parlato della scelta di affidare la conduzione a Diletta Leotta. In un’intervista al talk show 361 Lounge, Salvati ha dichiarato: “Diletta non è stata una decisione autoriale, ma aziendale. Al primo impegno come conduttrice di reality in prima serata, le è stato affidato forse il reality più complesso in assoluto”.

Salvati ha anche ricordato il lavoro svolto dalla precedente conduttrice, Paola Perego, definendola esperta e capace di gestire la diretta con mestiere. Intanto, fonti vicine alla produzione hanno espresso rammarico per la chiusura anticipata, definendola “un peccato”.