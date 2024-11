Chiara Ferragni, in un lungo post su Instagram per la prima volta diretta su Fedez e sul nuovo compagno: “E’ stato necessario chiudere con certe persone per poter avere l’amore vero”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Chiara Ferragni racconta su Instagram il suo anno più complicato, segnato dalla fine del matrimonio con Fedez e l’inizio di una nuova relazione con Giovanni Tronchetti Provera.

Il racconto di un anno di cambiamenti

Chiara Ferragni, celebre influencer e imprenditrice digitale, ha condiviso con i suoi follower su Instagram un toccante bilancio dell’ultimo anno, definendolo il più difficile della sua vita. “Un anno nella mia ‘nuova’ casa. Un anno che mi ha regalato libertà e nuove prospettive”, ha scritto la Ferragni, accompagnando il testo con una foto che la ritrae visibilmente emozionata.

La riflessione della Ferragni è incentrata sul valore del benessere emotivo e della rinascita personale: “Ho imparato che chi ti ama davvero rimane accanto a te e che a volte è necessario lasciare andare certe persone per fare spazio all’amore vero”. Parole che sembrano riferirsi chiaramente alla fine del matrimonio con Fedez, padre dei suoi due figli.

Chiara ha spiegato come questa fase della sua vita l’abbia portata a scoprire un nuovo inizio: “Ogni perdita porta con sé una nuova possibilità. La mia libertà è diventata non solo un traguardo, ma il punto di partenza per una vita più autentica e più mia”.

Il nuovo amore con Tronchetti Provera

Nella riflessione di Chiara, i riferimenti alla sua nuova relazione con Giovanni Tronchetti Provera non sono mancati. La coppia si sarebbe conosciuta nel contesto scolastico frequentato dai rispettivi figli e avrebbe iniziato a frequentarsi più assiduamente alla fine dell’estate 2024, durante un soggiorno a Ibiza.

Le foto pubblicate dal settimanale Chi testimoniano l’evoluzione della relazione, ormai diventata pubblica: momenti di tenerezza e complicità tra i due confermano che il legame è serio. Entrambi avrebbero deciso di coinvolgere le rispettive famiglie, un passo importante che sottolinea l’intenzione di costruire insieme un futuro solido.

Il sostegno della famiglia e degli amici

Tra i tanti commenti sotto il post, spicca quello della sorella Valentina Ferragni, che ha scritto un messaggio affettuoso: “Non più la ‘Chiara che vorrei’, ma la Chiara che ora sei”. Anche amici stretti, come Veronica Ferraro, hanno espresso il loro supporto, dimostrando la vicinanza a Chiara in questa fase di trasformazione personale.

Questo anno difficile ha segnato per Chiara Ferragni un nuovo capitolo, in cui la ricerca della felicità e dell’equilibrio personale sembra essere diventata una priorità assoluta.