Nonna alla guida della sua auto che impatta con un altro mezzo, muore il nipotino di 14 anni, gravissimo il fratellino di 4 anni

Grave scontro tra auto a Oleggio, in provincia di Novara: perde la vita un ragazzo di 14 anni. Il fratellino, di soli 4 anni, è in condizioni critiche.

Un incidente devastante a Oleggio

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Oleggio, nel Novarese. Nello scontro tra due auto, avvenuto nella giornata di ieri, un ragazzo di 14 anni ha perso la vita, mentre il fratellino minore, di 4 anni, è stato trasportato d’urgenza in ospedale con codice rosso. I due bambini erano a bordo dell’auto condotta dalla nonna, coinvolta nell’impatto. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma i due piccoli sono rimasti intrappolati nell’abitacolo.

Inizialmente, il ragazzo deceduto era stato identificato come un bambino di 8 anni, ma una correzione successiva fornita dal personale del 118 ha confermato che si trattava di un giovane di 14 anni.

La dinamica e le indagini in corso

Alla guida del veicolo si trovava la nonna dei bambini, trasportata anch’essa in ospedale con codice giallo. Le cause precise dell’incidente non sono ancora chiare e sono al vaglio delle autorità. Sul luogo del tragico evento sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.