Roma, bimba di 11 anni investita da un bus vicino alla scuola: è grave, l’autista sotto choc “Non l’ho vista, non so come sia potuto accadere”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Incidente nel quartiere Africano, in via Asmara: una bambina è stata travolta da un autobus Tpl. È ricoverata in terapia intensiva in gravi condizioni.

L’incidente e i soccorsi

Nel pomeriggio di giovedì, poco dopo le 14, una bambina di 11 anni è stata investita da un autobus della linea Tpl mentre attraversava la strada nei pressi del civico 54 di via Asmara, nel quartiere Africano di Roma. A seguito dell’impatto, la piccola è stata sbalzata a terra, riportando un grave trauma cranico.

L’autista del bus si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno stabilizzato la bambina prima di trasportarla in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù, dove è attualmente ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata.

Indagini e rilievi sul luogo dell’incidente

Gli agenti della polizia Municipale del gruppo Parioli hanno chiuso al traffico via Asmara per consentire i rilievi e le analisi necessarie. L’autobus è stato sottoposto a sequestro per una perizia tecnica sul sistema frenante, per escludere eventuali malfunzionamenti del mezzo.

Le indagini si concentrano anche sulla velocità dell’autobus al momento dell’impatto e sull’eventualità che la bambina si trovasse in un angolo cieco, rendendo impossibile per l’autista evitare l’investimento.

Condizioni dell’autista

Il conducente del bus, visibilmente sotto choc, è stato trasportato in ospedale per sottoporsi ai test di alcol e droga, che hanno dato esito negativo. L’uomo sarà ascoltato nelle prossime ore dagli investigatori per chiarire la dinamica dei fatti. “Non ho visto la bambina, non so come sia potuto accadere”, avrebbe detto ai caschi bianchi in stato di profonda disperazione.

I risultati delle perizie tecniche e delle analisi sono attesi nei prossimi giorni per stabilire con precisione le cause dell’incidente e eventuali responsabilità.