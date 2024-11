Terremoto oggi in Veneto, trema la terra in provincia di Vicenza

0 Condivisioni Facebook Twitter

Registrata una scossa di terremoto a sud di Montecchio Maggiore (VI) questa mattina, senza segnalazioni di danni o conseguenze per la popolazione.

Dettagli del sisma

Questa mattina, alle ore 08:23 (ora italiana), è stato registrato un terremoto di magnitudo 2.0 a circa 3 km a sud di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. La Sala Sismica INGV di Roma ha localizzato l’epicentro del sisma con coordinate geografiche 45.4820° N, 11.4080° E, a una profondità di 7 km.

Nessun danno segnalato

Scosse di questa entità sono generalmente classificate come lievi e spesso non percepibili dalla popolazione. Al momento, non sono stati riportati danni a persone o strutture nell’area colpita.

Informazioni e aggiornamenti

Gli esperti rassicurano che eventi sismici di tale magnitudo non rappresentano, di norma, pericoli significativi. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale, si invita a consultare il sito ufficiale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).