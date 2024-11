Ballando, Alberto Matano entusiasma come “ballerino per una notte” ma poi botta e risposta inaspettato con Milly Carlucci

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il celebre conduttore di La Vita in Diretta, Alberto Matano, protagonista di una serata spettacolare a Ballando con le Stelle. La sua performance entusiasma giuria e pubblico.

Alberto Matano incanta il pubblico di Ballando con le Stelle

Grande serata per Alberto Matano sul palco di Ballando con le Stelle. Il conduttore televisivo, noto per la conduzione di La Vita in Diretta, si è messo alla prova come “ballerino per una notte”, accompagnato dai professionisti Pasquale La Rocca e Giada Lini.

L’invito era arrivato qualche settimana fa direttamente da Milly Carlucci. Dopo una prima titubanza, Matano aveva accettato la sfida, intraprendendo un intenso percorso di preparazione. Durante la serata, il conduttore si è esibito in un complesso passo a tre, catturando l’attenzione di giuria e pubblico. “Mi sono ispirato al racconto del mio libro per questa interpretazione”, ha spiegato Matano al termine della performance.

La coreografia, carica di emozione e dinamismo, ha ricevuto lunghi applausi da parte degli spettatori e commenti positivi dai giudici, che non hanno lesinato complimenti.

Giuria entusiasta e proposta inaspettata

I giudici, tra cui Guillermo Mariotto e Rossella Erra, si sono espressi favorevolmente, elogiando l’impegno e la qualità dell’esibizione. “Davvero un ottimo lavoro”, ha dichiarato Mariotto, assegnando un punteggio di 10 insieme agli altri membri della giuria. La performance ha totalizzato 50 punti, destinati a essere assegnati a uno dei concorrenti in gara.

A sorpresa, Milly Carlucci ha poi proposto a Matano di partecipare come concorrente alla prossima edizione del programma. Il conduttore, visibilmente emozionato, ha risposto: “Solo se potrò ballare ancora con Giada e Pasquale”.

La serata si è conclusa con un clima di grande entusiasmo, alimentando curiosità tra i fan del programma sulla possibile partecipazione di Alberto Matano nella prossima stagione.