Caserta, si schianta con l’auto contro un albero, Sara muore a 27 anni

Sara Pirone, 27 anni, di Sparanise, muore in un violento schianto contro un albero sulla strada provinciale tra Francolise e Mondragone. Indagini in corso.

Schianto contro un albero sulla Strada Provinciale

Un grave incidente stradale ha spezzato la vita di Sara Pirone, 27 anni, originaria di Sparanise.

La tragedia è avvenuta nella serata di sabato 23 novembre 2024, sulla strada provinciale che collega Francolise a Mondragone, in provincia di Caserta.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada e schiantandosi contro un albero.

L’impatto è stato violentissimo. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 27enne. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso.

Indagini per chiarire la dinamica

Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Potrebbero essere raccolte testimonianze e acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nel tentativo di individuare eventuali fattori esterni o circostanze che abbiano contribuito al sinistro.

Due incidenti mortali nel Casertano in 24 ore

La tragedia di Mondragone è il secondo incidente stradale mortale avvenuto nel Casertano in sole 24 ore. Nel pomeriggio di ieri, un altro sinistro si è verificato in via Luigi Fuccia a Marcianise, dove un giovane di 31 anni ha perso la vita dopo che la sua auto si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero della salma e la messa in sicurezza dell’area.