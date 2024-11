Inseguimento Carabinieri a uno scooter, la moto si schianta contro marciapiede, muore 20enne

Tragedia nella notte a Milano: uno schianto in via Ripamonti durante un inseguimento con i carabinieri provoca la morte di un 20enne egiziano.

L’inseguimento e lo schianto fatale

Un grave incidente stradale si è verificato alle 4 del mattino in via Ripamonti, all’altezza di via Quaranta, durante un inseguimento tra i carabinieri e uno scooter TMax. A bordo del mezzo c’erano un giovane egiziano di 20 anni e un 22enne tunisino, conducente dello scooter.

Secondo i primi accertamenti, il 22enne tunisino, con precedenti penali, non si sarebbe fermato a un posto di blocco in via Farini, dando inizio a una folle fuga per le strade del centro di Milano. Durante la corsa, il conducente ha attraversato semafori rossi e messo in pericolo la sicurezza di pedoni e automobilisti. Si sospetta che fosse senza patente, ma i motivi della fuga restano al vaglio degli inquirenti.

La corsa si è conclusa drammaticamente in via Ripamonti, dove il conducente ha perso il controllo dello scooter e si è schiantato ai bordi della strada. L’auto dei carabinieri che li inseguiva è rimasta coinvolta e ha riportato danni.

Le vittime e l’intervento dei soccorsi

Il 20enne egiziano, passeggero dello scooter, è stato trasportato al Policlinico in codice rosso e in arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Il conducente è stato trasferito al San Carlo in codice giallo. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. È attualmente piantonato dai carabinieri in ospedale.

Tensione al Policlinico

Poco dopo l’arrivo della notizia della morte del giovane, amici e familiari della vittima si sono radunati fuori dal Policlinico in via della Commenda, creando momenti di forte tensione. È stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per evitare che la situazione degenerasse.

Indagini in corso

Le autorità stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente e le motivazioni che hanno spinto il conducente a fuggire. Le indagini si concentrano anche sulla ricostruzione dell’inseguimento e sulla verifica delle condizioni del mezzo.