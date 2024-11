Puglia, militare dell’esercizio muore a 24 anni per un incidente, il dolore degli amici “Dio nel suo giardino vuole i fiori belli”

Nicolò Cavalera, 24 anni, muore in un violento schianto contro un albero di ulivo sulla strada provinciale tra Campi Salentina e Squinzano.

L’incidente nella notte

Un terribile incidente stradale è costato la vita a Nicolò Cavalera, un militare di 24 anni originario di Leverano, in provincia di Lecce. L’episodio si è verificato nelle prime ore di domenica, poco prima delle 5 del mattino, sulla strada provinciale 4 che collega Campi Salentina a Squinzano.

Il giovane viaggiava da solo a bordo della sua Mercedes AMG A 45 quando, per ragioni ancora da accertare, la vettura è sbandata improvvisamente. Dopo aver divelto un muretto perimetrale, l’auto ha terminato la sua corsa schiantandosi contro un albero di ulivo, in un impatto così violento da ridurre l’abitacolo in un ammasso di lamiere.

I soccorsi e il tragico epilogo

A lanciare l’allarme sarebbe stato il sistema di sicurezza del veicolo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie, che hanno estratto il giovane dall’auto distrutta. Nonostante i tentativi di rianimazione, per Nicolò Cavalera non c’è stato nulla da fare.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi sul luogo dell’incidente per ricostruire la dinamica del sinistro e verificare l’eventuale coinvolgimento di altri mezzi. Al momento, l’ipotesi prevalente è che si sia trattato di un incidente autonomo.

Un’intera comunità in lutto

La morte di Nicolò ha sconvolto la comunità di Leverano e i suoi tanti amici e colleghi. Prestava servizio nell’Esercito Italiano presso una caserma nel Nord Italia ed era tornato in Salento per una breve licenza.

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social. “Addio Nicolò, spegnersi così a soli 24 anni non dovrebbe accadere a nessuno,” scrive un amico. “Dio vuole i fiori più belli, ciao grande amico mio,” aggiunge un altro.