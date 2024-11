Chiara Ferragni e Tronchetti Provera sempre più uniti, vacanze romane per la coppia, tra carbonara, caffè e giro a Campo de’ Fiori

L’influencer italiana Chiara Ferragni ha passato un fine settimana nella Capitale, tra visite ai monumenti, soggiorni in hotel di lusso e degustazioni della cucina locale.

Visite culturali e soggiorno di lusso

Nel suo recente soggiorno a Roma, Chiara Ferragni ha condiviso con i suoi follower momenti di visita ai luoghi simbolo della città. Tra le tappe, uno scatto davanti alla statua della Dea Roma in Campidoglio, dove l’influencer appare sorridente con un chiodo di pelle, adatto alle temperature più fresche di questi giorni.

Per il pernottamento, Chiara ha scelto l’hotel De Russie, situato in via del Babuino, la stessa strada che ospita il suo negozio monomarca inaugurato lo scorso anno.

Esperienze gastronomiche romane

Durante il weekend, l’influencer ha assaporato le specialità culinarie della Capitale. Ha gustato una tradizionale carbonara presso il ristorante Al Moro, situato in vicolo delle Bollette, noto per la sua cucina tipica romana.

Inoltre, Chiara è stata vista sorseggiare un caffè in uno dei locali di Campo de’ Fiori, immergendosi nell’atmosfera vivace e storica della piazza