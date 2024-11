Matano e la clamorosa gaffe in diretta: “In bocca al lupo” a un agricoltore azzannato dall’animale

Durante “La Vita in diretta” su Rai 1, Alberto Matano si è lasciato sfuggire un commento inaspettato rivolto a un imprenditore agricolo aggredito da un lupo in Abruzzo.

L’attacco del lupo e il racconto della vittima

Nella puntata del 21 novembre de La Vita in diretta, un inviato si trovava in Abruzzo per intervistare Francesco Tanccredi, un imprenditore agricolo vittima di un attacco da parte di un lupo. L’uomo ha raccontato di essere stato morso dal predatore e di essersi salvato grazie alla propria prontezza di riflessi, affinata dagli allenamenti di boxe.

“Ho avuto molta paura, ma ho cercato di mantenere il controllo. La boxe mi ha insegnato a reagire rapidamente,” ha spiegato Tanccredi, che ha riportato 20 punti di sutura.

Il commento di Matano e la reazione in studio

Al termine del collegamento, Alberto Matano ha augurato a Tanccredi una pronta guarigione, concludendo con un inatteso “in bocca al lupo”. La frase, tradizionalmente associata a un augurio positivo, ha sorpreso molti, considerando le circostanze dell’intervista.

La gaffe del conduttore ha generato reazioni sia tra i presenti in studio sia sui social, dove gli utenti hanno commentato ironicamente l’accaduto. Matano, noto per il suo stile sempre cordiale, non ha ancora rilasciato dichiarazioni sull’episodio.