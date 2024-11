Beatrice Loi, 17 anni, travolta sulle strisce mentre andava a scuola, non ce l’ha fatta, tolta la patente al conducente 82enne dell’auto

Beatrice Loi, 17 anni, è deceduta all’ospedale Botzu di Cagliari dopo essere stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali.

L’incidente e le indagini

La tragedia è avvenuta la mattina del 23 novembre lungo viale Colombo, nei pressi di piazza Paolo VI, mentre Beatrice si recava al liceo Alberti. La giovane è stata travolta da una Fiat Panda guidata da un uomo di 82 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano potrebbe non aver visto la ragazza a causa del sole che lo avrebbe accecato.

Il conducente si è fermato immediatamente per prestare soccorso, ma Beatrice è apparsa da subito in condizioni critiche. Trasportata d’urgenza al reparto di Rianimazione del Botzu, non è sopravvissuta alle gravi lesioni alla testa riportate nell’impatto.

Conseguenze legali per l’anziano

L’82enne ha subito il ritiro della patente ed è stato denunciato per lesioni stradali, un’accusa che potrebbe ora aggravarsi in omicidio stradale in seguito al decesso della giovane. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia locale, che ha chiuso temporaneamente la strada per effettuare i rilievi.

Il cordoglio per una giovane vita spezzata

La notizia della morte di Beatrice Loi ha sconvolto la comunità di Cagliari, lasciando familiari, amici e compagni di scuola nel dolore. La sua scomparsa è un tragico monito sull’importanza della sicurezza stradale, soprattutto nelle zone pedonali frequentate da giovani.