Il calendario “Un anno con Vannacci” scatena polemiche: ironia sui tratti somatici e la questione Egonu

Presentato durante il lancio del nuovo movimento politico di Roberto Vannacci, il calendario “Un anno con Vannacci” ha suscitato controversie per una vignetta relativa alla pallavolista Paola Egonu.

La vignetta di aprile e la questione dei tratti somatici

Al centro delle polemiche c’è una vignetta associata al mese di aprile, in cui Paola Egonu afferma: “Ho i tratti somatici italiani,” a cui segue la replica di Roberto Vannacci: “Certo, come io ho quelli nigeriani.” La battuta, inserita in un calendario definito di stampo sovranista, è stata immediatamente associata alle passate controversie tra il generale e l’atleta, sebbene Vannacci abbia precisato: “La battuta non ha nulla a che fare con Egonu. Parlarne non è razzismo, è realtà.”

Un nuovo movimento e il manifesto sovranista

Il calendario è stato lanciato durante un evento a Marina di Grosseto il 23 novembre, dove Vannacci ha ufficializzato la trasformazione del suo libro, Il mondo al contrario, in un movimento politico. “Non è un partito, ma un ampliamento del progetto culturale,” ha precisato l’ex generale, negando ogni competizione con Matteo Salvini: “Io sono un valore aggiunto per la Lega.”

Sul palco sono intervenuti anche Gianni Alemanno, Francesco Toscano e altre figure legate al panorama sovranista, tra cui un discendente di Giuseppe Garibaldi. L’obiettivo dichiarato è quello di radunare “tutti coloro che si riconoscono nelle idee del Mondo al contrario,” ha spiegato Vannacci.

Il manifesto del movimento si articola in otto punti, con un focus su patria, identità e difesa dei confini. “Nel 1970 Prezzolini creò un manifesto per i conservatori; oggi noi abbiamo il nostro,” ha dichiarato Fabio Filomeni, tenente colonnello e presidente del movimento.

Le reazioni alle dichiarazioni di Vannacci

Sul calendario, Vannacci ha sottolineato che si tratta di un’iniziativa del comitato e non di una sua decisione diretta: “Condivido le vignette perché le trovo appropriate e ironiche.” Tuttavia, la questione dei tratti somatici ha riaperto il dibattito sulle sue posizioni, con opinioni polarizzate tra sostenitori e critici.

Il movimento, che conta 1.600 tesserati e meno di 10.000 iscritti al sito, punta ora ad ampliare la propria base coinvolgendo nuovi sostenitori.