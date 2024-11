Aereo cargo della DHL si schianta contro un edificio vicino all’aeroporto, alte le fiamme

Un velivolo della DHL è precipitato contro un edificio residenziale a Vilnius, in Lituania, prendendo fuoco dopo l’impatto.

L’incidente: i dettagli

L’incidente è avvenuto all’alba di lunedì 25 novembre nei pressi dell’aeroporto di Vilnius. L’aereo, un cargo DHL decollato da Lipsia, in Germania, era diretto alla capitale lituana quando si è schiantato contro un edificio di due piani nella zona di Liepkalnis intorno alle 5:30. Dopo l’impatto, il velivolo è stato avvolto dalle fiamme, come confermato dall’ente Lithuanian Airports, che gestisce gli scali di Vilnius, Kaunas e Palanga.

I soccorsi sul luogo dello schianto

Immediato l’intervento dei servizi di emergenza. Sul posto si sono recati un camion dei pompieri e una squadra di comando dell’aeroporto di Vilnius per gestire la situazione. Lithuanian Airports ha dichiarato tramite il social X che, nonostante il grave incidente, le operazioni aeroportuali non sono state interrotte.

Cause ancora da accertare

Al momento non sono state fornite informazioni ufficiali sulle cause dello schianto né sul numero di eventuali vittime o feriti. Le autorità lituane stanno conducendo le prime indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi nelle prossime ore.