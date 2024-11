Angelo Madonia, la Rai lo licenzia da “Ballando con le Stelle”, non era più possibile continuare il rapporto lavorativo

Il ballerino, partner di Federica Pellegrini nel programma, lascia dopo uno scontro con Selvaggia Lucarelli. La Rai annuncia la sostituzione.

Decisione della Rai: Madonia fuori dal cast

Angelo Madonia è stato ufficialmente escluso dal cast dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle. La notizia è stata comunicata dalla Rai attraverso una nota ufficiale: «La produzione di “Ballando con le Stelle”, di concerto con Rai e la direzione artistica, comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso». La Rai ha inoltre espresso gratitudine nei confronti del ballerino per il contributo offerto e ha augurato il meglio per i suoi progetti futuri.

Madonia, partner di ballo di Federica Pellegrini, verrà sostituito da un nuovo maestro, il cui nome sarà annunciato nelle prossime ore. L’interruzione del rapporto professionale ha suscitato un vivace dibattito tra i fan del programma e negli ambienti televisivi.

Lo scontro in diretta con Selvaggia Lucarelli

L’allontanamento del ballerino arriva a pochi giorni da un acceso scontro con Selvaggia Lucarelli, giudice dello show. Durante la puntata del 23 novembre, la Lucarelli aveva ironizzato sul rapporto tra Madonia e la Pellegrini: «Sarà una coincidenza, ma stasera è uscita Sonia Bruganelli (compagna di Madonia, ndr) ed è nata la coppia Pellegrini-Madonia».

Il commento ha provocato la reazione del maestro di danza, che ha replicato: «Non è una coincidenza, ma il risultato di un lavoro professionale. Le persone che ci sostengono contribuiscono a questa crescita». La discussione si è intensificata quando la Lucarelli ha ribattuto: «Era una battuta, non fare il rosicone», scatenando una risposta ulteriormente polemica da parte di Madonia. Il ballerino ha infine abbandonato lo studio senza salutare, lasciando un clima di tensione.

La vicenda ha inevitabilmente influito sulla decisione della produzione di interrompere la collaborazione con Madonia, segnando una svolta inaspettata nello show.