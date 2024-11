Angelo Madonia escluso da Ballando con le Stelle: Sonia Bruganelli fa il suo commento in diretta da Alberto Matano

L’esclusione di Angelo Madonia dal celebre programma è stata una sorpresa per molti, inclusa la compagna Sonia Bruganelli, che ha commentato l’accaduto in diretta.

Le dichiarazioni di Sonia Bruganelli e la reazione a caldo

Durante la puntata de La Vita in Diretta del 25 novembre, Sonia Bruganelli, concorrente di Ballando con le Stelle e compagna di Angelo Madonia, ha espresso il suo stupore sull’allontanamento del maestro dal programma. Intervistata da Alberto Matano, la Bruganelli ha rivelato: «Ho saputo la notizia insieme a voi, ero in ascensore. Non so cosa dire. Non ho ancora parlato con Angelo, non ne ho la più pallida idea».

L’esclusione di Madonia, motivata da “divergenze professionali”, rappresenta un fatto senza precedenti nella storia dello show condotto da Milly Carlucci. Matano ha infatti commentato: «Non è mai accaduto nella storia del programma che un maestro venisse allontanato dal cast».

Motivi dietro l’esclusione e tensioni con Selvaggia Lucarelli

Le indiscrezioni suggeriscono che la causa principale dell’allontanamento di Angelo Madonia sia stata una discussione con la giurata Selvaggia Lucarelli. L’episodio sarebbe iniziato durante una diretta, quando la Lucarelli avrebbe fatto una battuta che Madonia non avrebbe gradito: «Sarà una coincidenza, ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini – Madonia». La Bruganelli, eliminata nella stessa puntata, ha poi precisato: «Perché si doveva parlare di me? La protagonista di quel momento era Federica Pellegrini, non io».

Il diverbio sembra aver esasperato i rapporti tra il ballerino e la produzione, portando alla decisione drastica di escluderlo dal programma.

Un’edizione piena di sorprese e colpi di scena

Questa stagione di Ballando con le Stelle si sta distinguendo per gli innumerevoli eventi imprevedibili, tra cui eliminazioni inaspettate, infortuni e tensioni dietro le quinte. L’esclusione di Angelo Madonia aggiunge un ulteriore elemento di curiosità a un’edizione già molto seguita e discussa