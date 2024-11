Donna di 82 anni trovata morta in casa, fermato il marito di 93 anni

A Terracina, provincia di Latina, una donna di 82 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Fermato il marito di 93 anni per accertamenti.

Il ritrovamento e l’intervento delle autorità

Nella notte tra il 25 e il 26 novembre, una donna di 82 anni è stata trovata morta nella sua casa in via Giuseppe Di Vittorio a Terracina, in provincia di Latina. L’intervento delle autorità è stato immediato dopo la segnalazione dell’accaduto. I carabinieri della Compagnia di Terracina si sono recati sul posto, supportati dal personale sanitario e da mezzi di soccorso. Tuttavia, per la donna non c’è stato nulla da fare.

La vicenda è avvenuta all’indomani della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, accendendo un’ulteriore luce sull’emergenza femminicidi in Italia. Secondo quanto emerso, l’episodio si sarebbe consumato all’interno dell’abitazione familiare. La dinamica precisa dei fatti resta ancora da chiarire, e i rilievi da parte delle forze dell’ordine sono in corso.

Il marito sotto interrogatorio

Gli inquirenti hanno fermato il marito della donna, un uomo di 93 anni, per sottoporlo a interrogatorio presso la caserma dei carabinieri. Al momento non sono state diffuse informazioni sulle dichiarazioni dell’uomo né su eventuali prove emerse durante i sopralluoghi effettuati nell’abitazione. L’indagine mira a ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e a comprendere le motivazioni dietro il tragico evento.