Ballando, fuori Madonia arriva Samuel Peron e Federica Pellegrini dopo sabato, per la prima volta, sui social si sbilancia

Samuel Peron torna a Ballando con le stelle sostituendo Angelo Madonia come partner di Federica Pellegrini. Entusiasmo tra i protagonisti.

Cambio tra i maestri: Peron sostituisce Madonia

La Rai ha ufficializzato un cambiamento importante a Ballando con le stelle: Samuel Peron, uno dei maestri storici del programma, subentra ad Angelo Madonia come nuovo partner di Federica Pellegrini. La decisione, annunciata tramite una nota ufficiale, segna il ritorno del ballerino dopo un periodo di assenza dalla trasmissione.

“Siamo felici di annunciare il ritorno di Samuel Peron, uno dei maestri più amati della storia di Ballando con le Stelle. A partire dalla prossima puntata, Samuel sarà al fianco di Federica Pellegrini, portando la sua esperienza e il suo entusiasmo nella competizione. È una gioia riaverlo nella grande famiglia di Ballando, certi che il suo talento contribuirà a rendere questa edizione ancora più speciale”, ha comunicato l’emittente.

Le reazioni di Peron e Pellegrini sui social

Non è mancato l’entusiasmo da parte dei protagonisti. Samuel Peron, attraverso un post su Instagram, ha espresso la sua emozione per il ritorno: “Sono ancora qua. Come diceva quella canzone di Vasco? Io sono ancora qua. Casa è sempre casa. Sei pronta Federica Pellegrini? Io devo ancora smaltire l’emozione… Dammi 5 minuti!”.

A stretto giro è arrivata la risposta della campionessa olimpica, che ha commentato con ironia: “Ah io?! Prontissima”.

Il nuovo sodalizio tra Pellegrini e Peron promette scintille sulla pista da ballo, con i fan curiosi di vedere la nuova intesa tra i due nel programma condotto da Milly Carlucci.