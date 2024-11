Palazzo di giustizia, operaio cade mentre sostituisce finestra e muore sul colpo

Operaio travolto da una finestra durante i lavori al palazzo di giustizia di Potenza: muore sul colpo

Un operaio di 61 anni ha perso la vita mentre sostituiva una finestra nel palazzo di giustizia di Potenza. Le dinamiche dell’incidente sono in fase di accertamento.

Incidente sul lavoro a Potenza: operaio muore durante la sostituzione di una finestra

Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto nel palazzo di giustizia di Potenza, dove un operaio di 61 anni è morto dopo essere stato travolto da una finestra. Secondo quanto emerso finora, l’uomo stava lavorando alla sostituzione di infissi quando una grande finestra lo avrebbe schiacciato mentre era su una piattaforma elevatrice.

L’intervento immediato dei vigili del fuoco e dei Carabinieri non ha potuto cambiare il drammatico esito: il lavoratore è deceduto sul colpo. Gli inquirenti stanno conducendo accertamenti per ricostruire esattamente la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità. Non sono stati ancora resi noti il nome e l’identità del lavoratore.

Inchiesta in corso per chiarire le cause dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio si trovava su un carrello elevatore per rimuovere i vecchi infissi. Durante l’operazione, sarebbe stato colpito da un vetro o dalla struttura stessa della finestra, che lo ha travolto senza lasciargli scampo. Al momento non è chiaro se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza sul lavoro.

L’incidente ha suscitato sgomento tra i colleghi e le autorità locali, portando all’apertura di un’indagine ufficiale. La Procura di Potenza ha disposto il sequestro dell’area del cantiere e dei macchinari coinvolti, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti dagli inquirenti.