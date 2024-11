Angelo Madonia, dopo l’esclusione da Ballando con le stelle, il post sui social: “Selvaggia Lucarelli dispensatrice di veleno e fango”

La produzione di Ballando con le stelle annuncia l’esclusione di Angelo Madonia dopo una lite in diretta e dietro le quinte con Selvaggia Lucarelli.

Madonia fuori da Ballando: il primo caso nella storia del programma

Per la prima volta nella storia di Ballando con le stelle, un ballerino professionista è stato escluso dal programma. La produzione ha comunicato che Angelo Madonia non farà più parte del cast “a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma”. La decisione, arrivata dopo l’ultima puntata, vede la campionessa Federica Pellegrini proseguire la competizione con un nuovo partner.

Durante l’episodio incriminato, Madonia ha avuto uno scontro acceso in diretta con la giurata Selvaggia Lucarelli, episodio che, secondo fonti interne, sarebbe continuato con una lite nel backstage. Il ballerino avrebbe lasciato sola la sua partner per le consuete interviste post-puntata, comportamento che ha suscitato il disappunto della conduttrice Milly Carlucci e della produzione. L’episodio ha portato a una decisione drastica, raramente vista in un format così popolare.

Reazioni e solidarietà: Madonia rompe il silenzio sui social

L’esclusione di Angelo Madonia ha acceso un dibattito sui social e nei programmi televisivi. Numerosi utenti hanno espresso solidarietà al ballerino, criticando la giurata Selvaggia Lucarelli per i toni spesso polemici durante le puntate. Madonia, seppur evitando commenti diretti, ha condiviso su X (ex Twitter) un post in suo sostegno: “Vorrei chiedere alla Carlucci, ma è proprio necessario per un programma di successo come il vostro, avere in giuria una dispensatrice di veleno e fango come Selvaggia Lucarelli? È necessario per gli ascolti? La mia solidarietà ad Angelo Madonia e Sonia Bruganelli”.

Da parte della giurata Lucarelli, al momento, non ci sono state dichiarazioni ufficiali. Anche la conduttrice Carlucci ha mantenuto un profilo basso, limitandosi al comunicato ufficiale che sottolinea le divergenze professionali come unica motivazione dell’allontanamento.

L’episodio ha scatenato un’ondata di dibattiti, ma resta da vedere se le polemiche troveranno una risposta durante le prossime puntate del programma.