Campania, forte nel centrosinistra la candidatura di Roberto Fico per le regione, Conte vuole rilanciare così il M5S

Il Movimento 5 Stelle, dopo l’ascesa di Giuseppe Conte a leader assoluto, valuta la candidatura di Roberto Fico alle regionali in Campania del prossimo anno.

Un cambio di rotta per rafforzare il partito nei territori

Dopo aver archiviato la “regola dei due mandati” e il ruolo di garante di Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle si prepara a una nuova sfida elettorale. Tra le strategie emergenti, c’è l’idea di replicare l’operazione vincente in Sardegna, che ha portato lo scorso marzo Alessandra Todde alla guida della Regione. Stavolta, l’obiettivo è la Campania, e il nome che si fa strada con insistenza è quello di Roberto Fico, ex presidente della Camera.

La candidatura di Fico: una mossa per rilanciare il M5S

La recente modifica statutaria, approvata con il 72% dei consensi tra gli iscritti, consente deroghe per ex parlamentari, rendendo possibile la candidatura di Fico, finora escluso dalla competizione politica a causa della vecchia regola dei due mandati. Una scelta strategica pensata per rafforzare il partito nei territori, dove il M5S ha registrato risultati deludenti negli ultimi anni.