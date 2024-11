Puglia, perde il controllo della moto che si schianta contro un palo, morto 15enne

Un giovane di 15 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Latiano, provincia di Brindisi.

La dinamica dell’incidente

Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18, un ragazzo di 15 anni ha perso il controllo della sua moto, andando a schiantarsi contro un palo in via Salento, a Latiano. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno gestito il traffico e avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le indagini sono in corso per determinare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.