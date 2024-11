Francesco Totti scalpita per rientrare in campo, i tifosi sognano di rivederlo in serie A

La leggenda giallorossa Francesco Totti condivide sui social una storia che accende le fantasie dei tifosi, ma un ritorno in Serie A sembra improbabile.

Un allenamento che fa sognare

Francesco Totti, ex capitano e simbolo della Roma, ha pubblicato su Instagram una storia in cui appare in piena attività fisica sul tapis roulant, accompagnata dalla frase “ci siamo quasi…” e due emoji di pugni. Questo semplice post ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi romanisti, che hanno subito iniziato a speculare su un possibile ritorno del loro idolo in campo.

Totti non è nuovo a condividere momenti dei suoi allenamenti sui social. Video e foto in palestra testimoniano una forma fisica impeccabile, segno della sua continua passione per lo sport, anche dopo il ritiro dal calcio professionistico.

Padel, il nuovo amore sportivo

Nonostante l’evidente determinazione, un ritorno in Serie A appare poco probabile. È più realistico che Totti stia mantenendo la forma per il padel, sport che pratica con grande passione e che lo ha visto partecipare a tornei amatoriali di alto livello.

I tifosi, però, non smettono di sognare. Per chi ha vissuto i momenti magici del “Pupone” in maglia giallorossa, anche solo l’idea di rivederlo calcare il prato dell’Olimpico è sufficiente a far battere il cuore. Tuttavia, è più facile aspettarsi che Totti continui a stupire sui campi da padel, dove esprime ancora il suo talento e la sua competitività.