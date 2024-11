Juventus con rosa ridotta contro l’Aston Villa in Champions League: impossibili cinque cambi

La Juventus affronterà l’Aston Villa in trasferta con soli 17 convocati, tra cui tre portieri. Panchina corta e impossibilità di effettuare tutte le sostituzioni previste.

Rosa limitata: solo 17 convocati per la trasferta contro l’Aston Villa

La Juventus si prepara ad affrontare l’Aston Villa nella fase a gironi della Champions League con una rosa in emergenza. La squadra allenata da Thiago Motta ha convocato appena 17 giocatori, di cui tre portieri, a causa di numerosi infortuni che hanno colpito i bianconeri. Tra gli assenti di lungo corso figurano Cabal, Bremer, Milik, Adzic, Douglas Luiz e Nico Gonzalez, mentre nelle ultime ore si sono aggiunti alla lista anche Dusan Vlahovic e Weston McKennie.

Con una rosa così limitata, il tecnico italo-brasiliano non ha ritenuto opportuno integrare giocatori dalla squadra Primavera, portando in Inghilterra un gruppo ridotto che influenzerà inevitabilmente le possibilità di effettuare i canonici cinque cambi durante il match.

Panchina corta: solo sei giocatori disponibili

La situazione d’emergenza costringe la Juventus a schierare una panchina composta da soli sei elementi, di cui due portieri. Questo riduce ulteriormente le opzioni a disposizione per gestire eventuali cambi durante la partita. La decisione di non attingere ai giovani dell’Under 23, scelta abituale in situazioni simili, sottolinea la fiducia di Thiago Motta nel gruppo a disposizione, nonostante le evidenti difficoltà numeriche.

Il tecnico, imbattuto in Serie A fino a questo momento, dovrà fare affidamento su una formazione titolare ben definita e sulla capacità di resistenza dei suoi giocatori per affrontare una squadra, quella inglese, in un ottimo stato di forma. La gara, decisiva per il posizionamento nel girone, rappresenta una sfida cruciale per entrambe le compagini.

La probabile formazione e i convocati bianconeri

La formazione titolare dovrebbe vedere il portiere Di Gregorio tra i pali, con una difesa composta da Savona, Gatti, Kalulu e Cambiaso. A centrocampo sono previsti Locatelli e Thuram, supportati dalla trequarti con Conceição, Koopmeiners e Yildiz. In attacco, spazio al centravanti Timothy Weah.

Perin, Pinsoglio, Di Gregorio Difensori: Gatti, Danilo, Kalulu, Cambiaso, Savona, Rouhi

La rosa ridotta e le assenze pesanti potrebbero influenzare l’andamento della partita, rendendo necessaria una prestazione impeccabile da parte degli uomini a disposizione di Thiago Motta.