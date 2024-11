Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, il mistero sulla loro storia si infittisce, gli ultimi indizi via social

L’assenza di Anna Kalinskaya alla finale di Coppa Davis e il silenzio sui social alimentano le voci di una rottura con Jannik Sinner.

Indizi di una separazione: silenzi e distanze

I segnali che suggeriscono una crisi tra Jannik Sinner e la tennista russa Anna Kalinskaya si fanno sempre più numerosi. L’assenza di Anna a Malaga, dove Sinner ha trionfato con l’Italia per il secondo anno consecutivo in Coppa Davis, è stata accolta con sorpresa dai tifosi. Nessun messaggio di congratulazioni per il successo, nessun post dedicato: un silenzio che stride con i momenti di affetto e sostegno pubblico visti in passato, come il bacio dopo la vittoria agli US Open.

A questo si aggiunge il fatto che i due hanno smesso di seguirsi reciprocamente sui social, dettaglio che spesso anticipa crisi o rotture nel mondo delle celebrità.

Anna, intanto, si è mostrata su Instagram durante una vacanza a Miami, condividendo uno scatto dello skyline accompagnato dalla scritta: “So peaceful” (“Che pace”). Questo ha scatenato l’ironia e le supposizioni dei fan, che hanno collegato il riferimento alla tranquillità con una possibile separazione da Sinner.

La riservatezza come unica certezza

Né Jannik né Anna hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, e il loro noto riserbo rende improbabile che ci saranno conferme o smentite a breve. Sinner, in particolare, è sempre stato molto attento a proteggere la sua vita privata, focalizzandosi sulla carriera sportiva e mantenendo un basso profilo mediatico.

Le voci su un possibile matrimonio, che solo pochi mesi fa circolavano con insistenza, sembrano ora lontane, così come i giorni in cui la coppia si mostrava unita e felice.

Un mistero che potrebbe restare irrisolto

La discrezione che caratterizza entrambi lascia aperta la possibilità che la fine della relazione non venga mai ufficializzata. Tuttavia, i segnali appaiono ormai evidenti, e i fan si interrogano su quale sarà il futuro di questa storia d’amore.

Per ora, la priorità di Jannik sembra essere il tennis, con una stagione straordinaria alle spalle e grandi obiettivi per il futuro.