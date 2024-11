Bambina di 7 anni cade da una finestra mentre era con la mamma, la madre si toglie la vita in ospedale

Una bambina di 7 anni è caduta da una finestra della casa famiglia a Botricello (Catanzaro). Poco dopo, la madre si è suicidata all’ospedale.

Grave incidente in una casa famiglia a Botricello

A Botricello, comune in provincia di Catanzaro, una bambina di 7 anni è precipitata questa mattina da una finestra situata al secondo piano di una casa famiglia, dove viveva insieme alla madre. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 e ha immediatamente allertato i soccorsi. Nonostante l’intervento rapido, le condizioni della piccola sono apparse subito critiche. Dopo una prima valutazione sul posto, si è deciso di trasportarla via terra all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dove è stata ricoverata con fratture multiple, seppur non in pericolo di vita.

Le due erano ospiti della struttura da tempo e provenivano da un centro della Presila Catanzarese. La casa famiglia accoglie persone con situazioni di disagio psichico e sociale, ma secondo le testimonianze raccolte, la loro permanenza era stata fino ad allora tranquilla. Le dinamiche della caduta della bambina sono al momento al vaglio degli inquirenti.

Suicidio della madre al quinto piano dell’ospedale

Poche ore dopo il ricovero della bambina, si è verificato un secondo dramma. La madre, una donna di 30 anni, si è tolta la vita gettandosi dal quinto piano dell’ospedale Pugliese Ciaccio, dove si trovava in attesa di notizie sulle condizioni della figlia. Secondo una prima ricostruzione, la donna non avrebbe retto al dolore per quanto accaduto. Gli agenti della Squadra Mobile di Catanzaro sono intervenuti per indagare sulle circostanze del suicidio.

Il tragico evento ha scosso la comunità locale, lasciando domande sulle condizioni psicologiche della madre e sulla gestione delle situazioni di disagio nelle strutture di accoglienza. Nel frattempo, la bambina resta ricoverata in terapia intensiva, seguita dai medici.