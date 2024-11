Puglia, incidente in tangenziale, due auto impattano violentemente, un morto e tre feriti

Scontro mortale sulla tangenziale di Foggia, al chilometro 15. Una persona ha perso la vita e tre sono rimaste ferite. Strada temporaneamente chiusa al traffico.

Un morto e tre feriti nello schianto sulla Tangenziale di Foggia

Grave incidente stradale sulla statale 673, nota come Tangenziale di Foggia, che ha coinvolto due automobili. L’impatto, avvenuto nei pressi del chilometro 15, ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre tre. Le autorità hanno chiuso la strada al traffico in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e il personale Anas, oltre alle Forze dell’Ordine, per gestire la situazione e avviare i rilievi utili a chiarire la dinamica dell’incidente.

Intervento delle autorità e chiusura temporanea del traffico

A seguito dell’incidente, la circolazione sulla Tangenziale è stata interrotta. Gli operatori sul campo stanno lavorando per liberare la strada e garantire il ripristino del traffico il prima possibile. “Stiamo facendo tutto il possibile per riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo”, hanno dichiarato i rappresentanti Anas.

Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.