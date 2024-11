Bambina di 7 anni cade dal secondo piano ed è gravissima, era sul balcone insieme alla mamma

Una bambina di 7 anni è precipitata dal secondo piano di una Casa famiglia a Botricello (Catanzaro). Indagini in corso per chiarire l’accaduto.

La caduta e i soccorsi immediati

Tragedia a Botricello, in provincia di Catanzaro, dove una bambina di 7 anni è caduta dal secondo piano di una Casa famiglia. Al momento della caduta, la piccola era in compagnia della madre. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, portando i soccorritori a intervenire prontamente. La bambina è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dove è attualmente ricoverata. La prognosi resta riservata.

Indagini per chiarire la dinamica dell’incidente

I carabinieri della Stazione di Botricello stanno conducendo le indagini per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, non è chiaro se si sia trattato di una caduta accidentale o se vi siano altri elementi da considerare. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali dettagli che possano chiarire come la bambina sia finita nel vuoto. La madre, che era presente al momento della tragedia, sarà ascoltata nelle prossime ore.