Sonia Bruganelli bordata a Ballando con le stelle: “Madonia sta bene perchè ormai è fuori, sono io che sto male perchè sono ancora dentro questo programma”

L’opinionista e concorrente di Ballando con le stelle ha commentato l’addio di Angelo Madonia al programma, esprimendo il suo stato d’animo e parlando del futuro.

Bruganelli sull’addio di Madonia: “Lui sta bene, io sono ancora qui dentro”

Sonia Bruganelli, attualmente impegnata a Ballando con le stelle 2024, ha espresso il proprio punto di vista sull’uscita dal programma di Angelo Madonia, avvenuta per “divergenze professionali”. Intervistata da Domenico Marocchi per il programma La volta buona, ha dichiarato: “Ieri ero a La vita in diretta e non sapevo nulla. Oggi l’ho sentito e visto. Come sta Angelo? Lui sta bene, sono io che sto male perché sono ancora qui dentro. Lui ora è libero, libero, libero. Io invece vado allo spareggio con Carlo Aloia. Se voglio essere ripescata? Voglio adempiere al mio dovere e stare qui fino alla fine. Se non sarò ripescata sarà la fine, altrimenti ne riparleremo”.

Madonia, al centro di discussioni legate al programma, ha lasciato il posto a Samuel Peron, nuovo maestro di Federica Pellegrini. Questo cambio ha suscitato reazioni variegate, con Bruganelli che ha preferito mantenere una posizione determinata sul suo futuro nella competizione.

Le ipotesi di Caterina Balivo e i commenti di Rossella Erra

Nel corso del programma, Caterina Balivo ha avanzato alcune ipotesi riguardo il comportamento di Madonia, suggerendo che potesse sentirsi sotto pressione: “Magari sentiva una pressione da parte della giuria. A me colpisce che, nonostante tutto sembrasse finito, lui volesse ancora dire qualcosa. Ma non possiamo sapere cosa c’è dietro”. Inoltre, ha sottolineato come il ritorno di Samuel Peron al programma sia un cambio significativo, considerato il suo ruolo come maestro di Pellegrini.

Anche Rossella Erra, ai microfoni di Fanpage.it, ha condiviso il proprio punto di vista: “Guardava sempre verso la prima fila, dove era seduta Sonia. Questo lascia intendere che ci fosse un legame significativo tra i due, e che il suo malessere avesse radici profonde”.

Federica Pellegrini entusiasta per il nuovo maestro

L’ingresso di Samuel Peron come nuovo insegnante di Federica Pellegrini ha generato entusiasmo nell’ex campionessa olimpica, che ha accolto il cambio con positività. Tuttavia, il clima precedente alla sostituzione, segnato da tensioni tra Madonia e Selvaggia Lucarelli, sembra aver lasciato qualche strascico. Pellegrini aveva commentato: “Mi sono sentita a disagio più volte, ma preferisco non entrare in discussioni che non mi appartengono”.